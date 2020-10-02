Предприниматели Мурманской области могут подать заявку на грант Ростуризма до 8 октября

Продолжается сбор заявок на получение грантов на развитие туризма в России. Финансирование могут получить проекты по созданию и модернизации инфраструктуры, обеспечению безопасности и доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«На сегодняшний день получить поддержку намерены 38 субъектов туриндустрии региона, подать заявку можно до 8 октября, поэтому мы ждем, что это число увеличится, и приглашаем к участию. Общая сумма инвестиционного вклада заявителей составляет более 102 млн руб. 13 бизнес-планов представлены в региональный орган власти для согласования и получения гарантийного письма на реализацию проектов», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Претендовать на получение поддержки могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Обязательным условием является вклад заявителя в проект собственных средств не менее 30% от объёма запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей.

Заявки на предоставление грантов можно подавать в электронной форме. Это делает данную меру не просто привлекательной для малого и среднего бизнеса, но и очень удобной.

Комитетом по туризму Мурманской области ведётся круглосуточная консультационная поддержка с целью предотвращения фактов отклонения заявок по формальным признакам. Получить консультацию можно по телефону 8 (8152) 486-490. Ознакомиться с условиями можно на официальном сайте конкурса.