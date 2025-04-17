Предприниматели Мурманской области могут получить консультацию через платформу обратной связи

Платформа обратной связи действует на базе портала «Госуслуг» и позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подать обращение по наиболее частым вопросам, с которыми сталкивается бизнес.

Предприниматели могут получить консультацию, помощь или решить проблему, связанную с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадровыми ресурсами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автомобильным дорогам и др.

Обработкой обращений занимаются региональные и местные органы власти, а также Корпорация развития Мурманской области. Помогать в решении индивидуальных проблем будет рабочая группа при инвестиционном комитете Мурманской области, состоящая из представителей различных министерств и институтов развития.

Максимальные сроки ответа в зависимости от сложности вопроса составляют 5, 10 и 30 календарных дней. Полученный ответ заявитель может оценить по шкале от 1 до 5 баллов.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, запуск платформы обратной связи для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионах состоялся в рамках работы по внедрению в субъектах Российской Федерации регионального инвестиционного стандарта. Мурманская область вошла в число 30 регионов-пилотов, которые запустили данный механизм уже в 2024 году.

Задать вопрос можно по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/