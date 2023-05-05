Предприниматели Мурманской области могут получить субсидии из бюджета региона на развитие активного туризма

5 мая стартовал конкурсный отбор на предоставление субсидии из областного бюджета субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма.

Цель субсидии – поддержать предпринимателей, которые готовы повышать качество, доступность и безопасность активного туризма в регионе.

С помощью субсидии можно обеспечить финансовые затраты при реализации проектов, в числе которых приобретение оборудования для активного туризма, пунктов проката, снаряжения, инвентаря, экипировки, предназначенных для обеспечения туристской деятельности и безопасности на туристическом маршруте.

Как сообщает региональный комитет по туризму, из областного бюджета выделено 4 миллиона рублей, один субъект предпринимательства может получить до 1 миллиона рублей.

Заявки принимают с по 5 июня 2023 года включительно.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области или по телефонам: 8(8152) 486-490, 486-917, 486-018.