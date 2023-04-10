Предприниматели Мурманской области могут получить субсидии в размере 2 млн рублей на инновации в сфере ИТ

Министерство цифрового развития Мурманской области проведёт конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки на реализацию проектов по направлениям: «Разработка программного обеспечения», «Прототипирование программного обеспечения» и «Пилотное тестирование инновационного решения».

Принять участие в конкурсном отборе смогут предприниматели (субъекты малого и среднего бизнеса), физические лица и самозанятые. За счёт субсидии можно финансировать аренду помещений, приобретать оборудование, оплачивать труд работников, связанных с реализацией проекта, осуществлять пусконаладочные работы, пилотные испытания и многое другое. Все зависит от выбранного направления.

Размер субсидии – до двух миллионов рублей, субсидия предоставляется при условии софинансирования получателем не менее 10% суммы расходов на реализацию проекта.

«У отечественных компаний сейчас повышенная заинтересованность к ИТ сфере, и мы уверены, что предприниматели Мурманской области готовы поддержать этот тренд, предложив новые инновационные проекты. Главное условие нашей грантовой программы – проекты должны быть реализованы на территории региона. У нас много молодых талантливых специалистов и этот конкурс для них – шанс проявить себя», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Мария Гаврилова.

Приём заявок начнется с 15 мая 2023 года. С порядком предоставления субсидии можно ознакомиться на сайте Министерства цифрового развития Мурманской области в разделе «Поддержка It компаний».