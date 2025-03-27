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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 19:30

Предприниматели Мурманской области получат поддержку сервисов «Авито»

На Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» правительство Мурманской области и «Авито» подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие туристической инфраструктуры, поддержку малых и средних предприятий, а также внедрение передовых решений в области искусственного интеллекта.

В рамках стратегического партнёрства стороны планируют совместные мероприятия для привлечения туристов в регион, развитие малого и среднего бизнеса и организацию обучающих программ для предпринимателей.

«Мы благодарим компанию за интерес к Мурманской области. Мы надеемся, что партнёрские отношения с «Авито» станут важным шагом к реализации нашей стратегии по развитию экономики региона. Одна из договоренностей – создание поводов, которые помогут привлечь туристов и показать жителям всей России красоту Крайнего Севера. Для этого мы уже организовали совместное шоу ледяных скульптур в честь Праздника Севера», – сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Аналитики сервиса видят растущий интерес к Арктике, в том числе к Мурманску. Число бронирований посуточных объектов в Мурманской области по итогам 2024 года выросло в 3,1 раза по сравнению с 2023 годом.

На «Авито Путешествиях» по региону представлено более трёх тысяч доступных для посуточной аренды квартир и загородных объектов, а также около 350 отелей. В 2024 году снять объект на «Авито» стоило 4,5 тысячи рублей за ночь, а путешественники останавливались в среднем на три ночи.

«Сервисы «Авито» стали полноценным инструментом как для туристов, ищущих проживание, экскурсии и авто, так и людей, желающих начать своё дело. В 2024 году количество активных объявлений на «Авито» в Мурманской области достигло 3,4 млн – на 24% больше по сравнению с 2023 годом. Мы уверены, что наше сотрудничество откроет новые горизонты для развития туризма и малого и среднего бизнеса в регионе. Работа уже стартовала, яркий пример – Международный арктический форум и 51-й Мурманский лыжный марафон. В рамках мероприятий «Авито Путешествия» помогли более 4000 участникам и гостям найти подходящий вариант размещения», – сказал управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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