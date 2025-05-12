Предприниматели Мурманской области участвуют во всероссийском конкурсе брендов «Знай наших»

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе растущих российских брендов «Знай наших». На платформе конкурса уже зарегистрировано более 6 тысяч заявок из разных субъектов РФ.

Активно участвуют и заполярные бренды. Самая популярная номинация – «Креатив». В ней авторы представляют нестандартные проекты в сфере дизайна, индустрии моды, гастрономии, событийных мероприятий. Вторая популярная категория – продукты питания. В ней участвуют производители рыбных и мясных полуфабрикатов, напитков и десертов из северных ягод, выпечки.

«В конкурсе брендов «Знай наших» принимаю участие во второй раз и вновь приятно удивлен количеством сильных брендов. Важно, что участники представляют натуральные и качественные продукты, а победители получают возможность найти новые инструменты для продвижения своего бизнеса. Это залог развития!» – поделился директор ООО «Вкус Севера» Дмитрий Кальчук.

«Мы известны в Мурманске, но также интересно выйти на новый уровень, на уровень страны! Если не станем победителями в этот раз, то обязательно будем участвовать в следующий», – рассказала управляющий кафе «PelmenHouse» Ксения Поташева.

Напомним, что регистрация на конкурс идёт до 15 мая на платформе знайнаших.аси.рф по пяти номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT. Дополнительно предусмотрены специальные номинации от партнеров. Финалистов конкурса определят в июне, а церемония награждения пройдет в июле в Москве в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/