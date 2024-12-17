Предприниматели Мурманской области жалуются Президенту РФ на волокиту в полиции

Предприниматели просят Президента РФ помочь им попасть на приём в Генеральной прокуратуре РФ, организовать контроль за расследованием перечисленных уголовных дел со стороны Генерального прокурора Российской Федерации, а также организовать проверку ФСБ и следственного комитета в отношении указанных в жалобе сотрудников правоохранительных органов на предмет коррупции.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ряд предпринимателей из Мурманской области написали коллективное обращение на «прямую линию» с Владимиром Путиным, которая состоится 19 декабря. Северяне сообщают, что каждый из них по отдельности столкнулся с длительным бездействием правоохранительных органов, направленным, по их словам, для непривлечения виновных к уголовной ответственности.

Среди подписавших обращение, в том числе Александр и Наталья Квиринг, которые пытаются найти правду в кабинетах силовиков уже более 6 лет. История началась ещё в 2018 году, когда директора организации Александра Квиринга обманул его бывший заместитель. В деле фигурировали поддельные расписки, мошенническое хищение компьютеров, поджоги автомобилей Квиринга и даже попытка нанять киллера, чтобы устранить бывшего работодателя. Свои слова они подтверждают документами и видеозаписями, однако правоохранительные органы виновного не нашли и не наказали.

Похожих историй в обращении ещё пять штук. Подписей - 7, 2 из них принадлежат Александру и Наталье Квиринг. Предприниматели просят Президента РФ помочь им попасть на приём в Генеральной прокуратуре РФ, организовать контроль за расследованием перечисленных уголовных дел со стороны Генерального прокурора Российской Федерации, а также организовать проверку ФСБ и следственного комитета в отношении указанных в жалобе сотрудников правоохранительных органов на предмет коррупции.

Копия письма (6 страниц) прилагается.