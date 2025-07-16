Предприниматели нашего региона стали лауреатами национальной премии «Страну меняют люди»

В Москве завершился форум «Сильные идеи для нового времени». В концертном зале «Зарядье» состоялось торжественное вручение первой национальной премии «Страну меняют люди» лидерам экосистемы Агентства стратегических инициатив (АСИ) и партнёрам. Среди лауреатов премии есть наши земляки – лидеры социальных и предпринимательских проектов: Ольга Буч – директор АНО «Центр управления проектами»; Александр Поленков – руководитель направления «Бизнес и инвестиции» АНО «Агентство развития Мончегорска»; Алёна Домничева – основатель и генеральный директор бренда «Purpur coffee»; Александра Низовец – генеральный директор бренда «Arctic.sup».

Все лауреаты получили памятные нагрудные знаки, созданные АСИ и командой творческого партнёра премии – «Таврида.Арт». Награда состоит из двух элементов – крупной медали и компактного нагрудного значка. Визуал медали вдохновлен силуэтом звезды – образом каждого из лауреатов, внесших большой вклад в развитие своей отрасли благодаря личным заслугам и работе своих команд.

«Эти памятные знаки станут видимым символом признания – знаком того, что вклад каждого лауреата по-настоящему ценен для страны. Они олицетворяют нашу общую убеждённость: именно люди, их энергия и инициатива создают реальные перемены», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, премия проходит по поручению Президента России Владимира Путина. Ее лауреаты – учёные, врачи, волонтёры, предприниматели и военные, чьи проекты направлены на развитие экономики, укрепления технологического суверенитета. Премия проводится АСИ совместно с Фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Фонда «Защитники Отечества» и АНО «Россия – страна возможностей».

Фото (Агентство стратегических инициатив): https://gov-murman.ru/info/news/550450/#&gid=1&pid=1