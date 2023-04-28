Предприниматели, осуществляющие социально значимую деятельность, могут получить региональные субсидии

Стартовал приём документов на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность. Соответствующий конкурс проводит Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Критерии отнесения к СМСП, осуществляющим общественно значимую деятельность, а также перечень документов, которые необходимо предоставить на рассмотрение комиссии, размещены на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области и сайте некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, заявки принимают до 29 мая текущего года по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, НМКК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области».

Итоги подведут 6 июля.

Подробности можно уточнить у ответственного специалиста НМКК «ФОРМАП» по телефону (8152) 99-43-12, а также по телефону «горячей линии» центра «Мой бизнес» (8152) 99-43-10 (доб. 215, 216).

Фото: https://gov-murman.ru