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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.21 10:15

Предприниматели региона приняли участие в онлайн-встрече с торгпредом России в Нидерландах

Предприниматели региона приняли участие в онлайн-встрече с торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Нидерландов Андреем Макаровым. Мероприятие из цикла «Час с Торгпредом» организовано совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

В ходе конференции Андрей Макаров рассказал о внешнеэкономической специализации Королевства Нидерландов, особенностях ведения бизнеса в стране, текущем состоянии и перспективных направлениях развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Нидерландами. Андрей Макаров также уделил особое внимание российскому экспорту рыбы и морепродуктов в Нидерланды, в том числе рынку страны и его особенностям.

В мероприятии приняли участие представители предприятий рыбопромышленного сектора – ООО «Белокаменка-ФИШ», ООО «Солинг Сифуд», ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск», ООО «Персей», РК «Беломорский рыбак», бизнес-объединений и муниципальных образований региона, а также специалисты АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области», содействующие развитию и наращиванию объема экспорта.

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова в ходе встречи отметила, что на протяжении ряда лет Нидерланды лидируют среди основных внешнеторговых партнеров Мурманской области.

По итогам «Часа с Торгпредом» были достигнуты договоренности о детальной проработке запросов экспортеров Мурманской области с рыбопромышленным сектором и розничными торговыми сетями Нидерландов. Вместе с тем региональные предприятия и организации были приглашены к участию в работе Делового клуба при Торгпредстве.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Мурманская область – экспортно-ориентированный приграничный регион России. По итогам 2020 года Мурманская область вошла в ТОП-15 регионов – основных экспортеров России (15 место), переместившись с 21 места, которое занимала в 2019 году.

Нидерланды лидируют среди основных внешнеторговых партнеров Мурманской области. Внешнеторговый оборот Мурманской области с Нидерландами в 2020 году увеличился на 69% по сравнению с 2019 годом и составил 2,7 млрд долларов США (40% внешнеторгового оборота Мурманской области). Экспорт в Нидерланды составил 2 млрд долларов США, экспортировались никель, рыба мороженая и филе рыбное, медь, алюминий, штейн кобальта.

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