Предприниматели региона продолжат курс обучения по развитию малого бизнеса в онлайн-формате

Обучающая программа предназначена для предпринимателей Мурманской области, ориентированных на новые регионы и рынки сбыта.

Онлайн-курсу предшествовал офлайн-тренинг, который проходил в конгресс-отеле «Меридиан» и собрал участников из разных городов региона.

Руководитель Акселератора, эксперт Центра экономики инфраструктуры Сергей Ситников рассказал о бизнес-моделировании и ДНК успешного проекта.

Затем состоялся чайный стол с приглашенным экспертом «Пространство ярких идей». Основатель туристического проекта «Частный визит», арт-пространства и эко-хозяйства «Знатная сторонка» Елена Маньенан поделилась опытом, как сделать успешным мини-отель в российской глубинке, рассказала о создании популярного русско-французского отеля-ресторана.

Далее гостья отправится на авторский мастер-класс в Орёл, в финале мурманской встречи она обратилась к участникам проекта: «Надеюсь, моё выступление было полезным. На мои плечи свалилось большое счастье ездить по стране, видеть такие города, как ваш. Далее мы, не заезжая домой, едем в Орёл. Вы думаете о чём я буду рассказывать там? Я буду говорить о вас. Я буду рассказывать о Мурманске».

Своими впечатлениями поделилась участница тренинга Анна Грядунова: «Получила массу позитивного настроения от того, что в нашей жизни есть такие женщины. Елена Вячеславовна просто и в доступной форме рассказала о тех идеях, которые лежат на поверхности, но почему-то на них не обращаешь внимания. Возможно, многие из них буду использовать в своей работе!».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, далее участников Акселератора ждут два месяца учёбы. Они принесут новый опыт, контакты и возможности.

Фото: https://gov-murman.ru