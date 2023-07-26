Предприниматели региона продолжают активно пользоваться имущественной поддержкой государства в рамках нацпроекта

Результатом совместной работы, проведенной правительством и органами местного самоуправления Мурманской области за первое полугодие 2023 года стало уверенное достижение плановых показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в пользование субъектам МСП дополнен 48 объектами, которые предприниматели региона смогут использовать для успешного развития своего бизнеса, а 47 объектов за тот же период уже переданы в пользование субъектам предпринимательской деятельности.

В целях создания благоприятных условий при осуществлении деятельности самозанятые граждане так же могут получить имущественную поддержку в рамках нацпроекта. Данной мерой воспользовались уже более 10 самозанятых региона.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, правительством Мурманской области осуществляется активная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, так на территории региона для указанных категорий арендаторов государственного имущества введена специальная льгота – в случае аренды государственного имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии. размер годовой арендной платы устанавливается из расчёта 1 рубль за 1 кв. метр при условии проведения потенциальным арендатором капитального либо текущего ремонта. Льгота устанавливается на период проведения такого ремонта, но не более чем на три года, а на оставшийся период действия договора аренды (после завершения ремонтных работ), в целях окупаемости произведенных затрат на приведение объекта в надлежащее состояние, размер годовой платы рассчитывается по минимальной ставке.

Фото: https://gov-murman.ru