Предприниматели региона разместили геометки на объектах в рамках программы лояльности на портале «Наш Север»

Северяне могут получить призы за активное использование портала «Наш Север»: теперь за регистрацию, комментарии, обращения, участие в опросах и голосованиях, а также конкурсах начисляют специальные баллы. Геометки разместили также и предприниматели, реализовавшие проекты при поддержке правительства Мурманской области.

Получить баллы можно, отсканировав специальные красные таблички с QR-кодами, размещенные на объектах, созданных в регионе в рамках реализации плана «На Севере – жить».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, общее количество баллов отображается в «личном кабинете», использовать их можно будет в разделе «Магазин поощрений»: каждый сможет выбрать брендированные свитшоты, футболки, термостаканы, внешние аккумуляторы, держатели для карт и другие призы.

Ищите геометки с QR-кодом, переходите по ссылке и получайте баллы.

Подробную информацию вы можете посмотреть на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru