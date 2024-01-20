Предприниматели региона смогут принять участие в конкурсе на участие в выставке с индивидуальным стендом

В ближайшее время АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» объявит конкурсный отбор компаний для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом с индивидуальным стендом в 2024 году.

Отбор состоится в третьей декаде января 2024 года.

Процедура участия совсем несложная — заинтересованным предпринимателям необходимо представить заявку и анкету с информацией о компании, а также приложить справку об отсутствии задолженности по налогам.

Победителя выбирают по нескольким критериям. Это очередность поступления заявки на участие в конкурсе, количество экспортных контрактов, наличие международных сертификатов, сайта на иностранном языке, маркетинговых исследований, география поставок, ассортимент производимой продукции.

Также учитывается выручка за истекший календарный год, наличие сотрудника по внешнеэкономической деятельности, опыт участия в международных мероприятиях, наличие собственных финансовых ресурсов для подготовки и осуществления экспортной поставки.

Документы будут приниматься по адресу электронной почты: info@export51.ru и в офисе центра. Кроме того, наши специалисты уже сейчас готовы ответить на интересующие вас вопросы по телефону +7 (8152) 56 79 97.

Напомним, в 2023 году победители конкурса приняли участие в международных выставках со своим индивидуальным стендом. АО «Мурманский тарный комбинат» продемонстрировало свою продукцию на выставке «RosUpack 2023» — крупнейшем событии упаковочной индустрии в России и СНГ. А компания «Парк» стала участником международной выставки «Sea Food Show Latin America 2023», в результате чего мурманскую треску и пикшу увидели в Бразилии.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в мероприятиях регионального Центра поддержки экспорта реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.