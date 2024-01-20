Высокотехнологичный диспетчерский центр позволит анализировать и управлять процессами на энергообъектах Мурманска, Колы и МурмашейКошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.01.24 17:00

Предприниматели региона смогут принять участие в конкурсе на участие в выставке с индивидуальным стендом

В ближайшее время АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» объявит конкурсный отбор компаний для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом с индивидуальным стендом в 2024 году.

Отбор состоится в третьей декаде января 2024 года.

Процедура участия совсем несложная — заинтересованным предпринимателям необходимо представить заявку и анкету с информацией о компании, а также приложить справку об отсутствии задолженности по налогам.

Победителя выбирают по нескольким критериям. Это очередность поступления заявки на участие в конкурсе, количество экспортных контрактов, наличие международных сертификатов, сайта на иностранном языке, маркетинговых исследований, география поставок, ассортимент производимой продукции.

Также учитывается выручка за истекший календарный год, наличие сотрудника по внешнеэкономической деятельности, опыт участия в международных мероприятиях, наличие собственных финансовых ресурсов для подготовки и осуществления экспортной поставки.

Документы будут приниматься по адресу электронной почты: info@export51.ru и в офисе центра. Кроме того, наши специалисты уже сейчас готовы ответить на интересующие вас вопросы по телефону +7 (8152) 56 79 97.

Напомним, в 2023 году победители конкурса приняли участие в международных выставках со своим индивидуальным стендом. АО «Мурманский тарный комбинат» продемонстрировало свою продукцию на выставке «RosUpack 2023» — крупнейшем событии упаковочной индустрии в России и СНГ. А компания «Парк» стала участником международной выставки «Sea Food Show Latin America 2023», в результате чего мурманскую треску и пикшу увидели в Бразилии.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в мероприятиях регионального Центра поддержки экспорта реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)00:30«Медленное ТВ-Камин».03:30«Обманутые надежды». Художественный фильм, серия 3-4 (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика