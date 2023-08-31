Предприниматели региона смогут возместить затраты по кредитно-лизинговым обязательствам

Предприниматели региона в сфере малого и среднего бизнеса смогут возместить затраты по кредитно-лизинговым обязательствам по следующим направлениям:

- уплата первого взноса при заключении договора лизинга - до 400000 рублей;

- субсидирование затрат лизинговых платежей – до 300000 рублей;

- уплата процентов по кредитам на строительство (реконструкцию) производственных зданий, сооружений и на приобретение оборудования для модернизации производства, размер субсидии составляет – до 300000 рублей.

Приём заявок с 11 сентября по 10 октября 2023 года.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, подведение итогов и определение победителей конкурса: 13 ноября 2023 года.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на Портале малого и среднего предпринимательства и сайте некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области».

Приём документов осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, НМКК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (Фонд).

Более подробную информацию можно получить у ответственного специалиста НМКК «ФОРМАП» (Фонд) телефону 8(8152) 41-11-22 (доб. 2), а также по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» 8(8152) 99-43-12.