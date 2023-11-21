Предприниматели региона узнают о том, как продавать в «ВК»

В Мурманской области стартует серия обучающих вебинаров «Продавай с «ВК» для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых, а также граждан, желающих начать свой бизнес, которые хотят дополнительно продвигать свои товары и услуги через социальную сеть «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, спикеры вебинаров – эксперты Первого международного цифрового университета (ПМЦУ), которые обучат стратегиям продвижения и продаж, а также расскажут, как грамотно упаковать и вести страницу в «ВК», составить эффективный алгоритм для переписки с потенциальными клиентами, запустить и продвигать рекламные кампании.

Дата проведения обучения: с 27 ноября по 5 декабря. Регистрация по ссылке.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru