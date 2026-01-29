Предприниматели с детьми до 5 лет, а также многодетные семьи смогут получать льготные микрозаймы ФОРМАП

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл заседание правительства, где обсудили меры поддержки бизнеса и реализацию программы «Губернаторский старт».

Принято решение продлить приём заявок на конкурс «Губернаторский старт» до 4 марта, чтобы все желающие предприниматели могли подать документы без технических затруднений. За шесть лет программой поддержано свыше 190 проектов с общим финансированием более 230 млн рублей. Это один из самых востребованных конкурсов среди предпринимателей Заполярья.

«Благодаря этому в регионе создано около 400 рабочих мест. Правительство региона продолжает поддерживать представителей малого и среднего бизнеса Мурманской области. В 2025 году у нас действовала 51 мера поддержки, ими воспользовались порядка 2300 предпринимателей. Напомню, что сумма гранта составляет от 1 до 2 млн для приоритетных групп проектов, самозанятым – до 500 тысяч рублей. В этом году мы впервые расширили возможности направления средств на приобретение франшизы и оплату расходов, связанных с реализацией инновационного проекта, кроме этого, выделены дополнительные приоритетные категории проектов, также средства гранта можно направить на самые разные нужды», – подчеркнул губернатор.

Общий объём финансирования конкурса «Губернаторский старт» составит 50 млн рублей.

Также глава области подчеркнул, что работа по налоговым вопросам для арктического бизнеса продолжается.

«Мы отстаиваем позицию, что изменения по УСН должны учитывать специфику Севера и не ставить под удар компании с выручкой от 10 до 20 млн рублей. К этой теме вместе с бизнесом вернёмся весной и предложим конкретные решения», — резюмировал Андрей Чибис.

В рамках дальнейшего развития мер поддержки малого бизнеса губернатор поручил расширить доступ к льготным займам микрофинансовой организации ФОРМАП, включив в 2026 году в приоритетную категорию предпринимателей, имеющих детей в возрасте до пяти лет, а также статус многодетной семьи. Кроме этого, глава региона дал поручение Министерству туризма и предпринимательства организовать масштабный образовательный интенсив для предпринимателей по применению технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, несмотря на экономические вызовы в регионе прослеживается положительная динамика развития предпринимательства: за 6 лет количество субъектов МСП в области увеличилось на 10%, выросло число самозанятых: на 31 декабря 2025 года их зарегистрировано почти 51 тысяча человек, что на 34,3% больше, чем в 2024 году.