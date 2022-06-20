Предприниматели смогут получить гранты до миллиона рублей на развитие бизнеса

13 июля в Мурманске и Мурманской области пройдёт программа «Бизнес-старт для начинающих предпринимателей». Участие могут принять бизнесмены от 18 до 25 лет, социальные предприниматели города, а также физические лица, которые в будущем захотят открыть свое дело. По итогу программы участники смогут подготовить бизнес-план и претендовать на грант в размере до миллиона рублей на развитие своего бизнеса.

Программа включает в себя: серию онлайн-вебинаров о возможностях получения государственной поддержки; рекомендации от экспертов для подачи на грант; двухдневный очный интенсив для участников второго этапа; серию очных лекций от действующих экспертов для участников второго этапа; сертификат по окончанию программы необходимый для получения гранта.

Программа проходит в два этапа. На первом пройдёт серия онлайн-вебинаров для всех желающих. Эксперты подробнее расскажут об участии в программе и возможностях получения государственной поддержки всех желающих. В конце первого этапа будут отобраны проекты для участия во втором этапе программы.

22 и 23 июля состоится второй этап: двухдневный очный интенсив. По итогу этапа участники смогут сформировать бизнес-план и получить сертификат, который дает возможность претендовать на получение гранта. Участие в интенсиве могут принять молодые предприниматели до 25 лет и предприниматели без ограничения по возрасту из Мурманска и Мурманской области, входящие в реестр социальных предпринимателей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, программа организована региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в программе бесплатное. Зарегистрироваться и уточнить подробности можно по ссылке.