Предприниматели теперь могут подобрать площадки для ведения малого бизнеса на региональном Инвестпортале

В дополнение к основному реестру доступных инвесторам площадок на Инвестиционном портале Мурманской области появился новый раздел «Имущество для МСП» с перечнем помещений и земельных участков, предлагаемых для вовлечения в предпринимательскую деятельность.

Раздел включает свободные площадки из Перечня государственного имущества Мурманской области, предназначенные для предоставления во владение или пользование на долгосрочной основе, в том числе по льготным ставкам предпринимателям, а также самозанятым гражданам.

Удобство нового сервиса заключается в том, что предприниматели могут вместе с информацией о конкретном объекте и его правообладателе сразу же посмотреть место расположения объектов на Инвестиционной карте Мурманской области.

Реестр включает помещения и земельные участки, которые располагаются не только в областном центре, но и в муниципалитетах.

К примеру, в городе Полярные Зори сейчас предпринимателям предлагается рассмотреть помещения площадью 70 квадратных метров на территории энергетического колледжа.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, в случае, если предприниматель осуществляет социально значимую или приоритетную деятельность, у него есть право претендовать на помещение без проведения торгов по сниженной арендной ставке. Обратиться за подбором мер поддержки и участков, а также предложить свой инвестиционный проект можно через Линию прямых обращений Инвестиционного портала.

Фото: https://gov-murman.ru