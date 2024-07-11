Предприниматели Заполярья могут обратиться за услугой по изготовлению рекламных буклетов в региональный Центр поддержки предпринимательства

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области возьмет на себя часть затрат по изготовлению рекламных буклетов. Услуга предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым, зарегистрированным на территории Мурманской области.

Количество заявок ограничено.

Узнать о том, как подать заявку и получить консультацию по необходимому пакету документов, а также сроках подачи заявки, можно на сайте и по телефону + 7 (815 2) 41-07-44.

Услуга предоставляется региональным Центром поддержки предпринимательства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru