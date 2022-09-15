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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.22 13:30

Предприниматели Заполярья получат государственную поддержку на модернизацию бассейнов для организации отдыха

С 16 по 26 сентября 2022 года предприниматели Мурманской области могут подать заявку на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию проектов, направленных на организацию круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов.

Средства субсидии можно будет потратить, в том числе на приобретение систем подогрева, теплообменных устройств, а также мобильных погружных устройств для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю, составит от 5,5 млн рублей. Не менее 3 общественных инициатив будет поддержано в регионе.

Софинансирование собственных средств в проекте должно составлять не менее 30% от запрашиваемой суммы субсидии.

Как сообщает региональный комитет по туризму, участие в конкурсе на получение субсидии могут принять юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений и предприятий, а также некоммерческих организаций) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области.

Срок реализации проектов до 25 декабря текущего года.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области или по телефонам: 8 (8152) 486-917, 486-018. 

 

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