Предпринимательская уверенность в России в апреле в добыче снизилась, в обработке - выросла

Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2,1 процентного пункта и составил плюс 3,8%, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики. В обрабатывающем секторе индекс уверенности в апреле этого года увеличился на 0,8% по сравнению с мартом, до 6,8%.

В апреле 2023 года индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составлял 3,0%, в производственном секторе экономики - 3,5%.

На динамику индекса в добыче полезных ископаемых в апреле нынешнего года повлияло снижение доли оптимистов по оценке перспектив выпуска продукции в течение ближайших трёх месяцев с 22,2% до 15,9%. Незначительные колебания оценок текущего спроса на продукцию и запасов готовой продукции не отразились на индексе.

Рост индекса в обрабатывающих производствах в апреле обусловлен ростом доли респондентов, позитивно оценивающих как текущий спрос на продукцию, так и перспективы выпуска продукции в течение ближайших трёх месяцев на 0,9 п.п. до минус 11,0% и на 0,5 п.п. до плюс 31,1% соответственно. Увеличение числа респондентов, указавших снижение запасов готовой продукции на 0,9 п.п. до минус 0,4%, также оказало влияние на индекс.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики третий месяц подряд сохраняет свои позиции - 58%. В обрабатывающих производствах значение среднего уровня использования мощностей снизилось с 62% в марте и вернулось к значению февраля 2024 года - 60%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 16,4%), так и в обрабатывающих производствах (минус 13,0%).

Рост позитивных оценок изменения прибыли на протяжении двух месяцев как в добывающем секторе экономики, так и в обрабатывающих производствах сменился резким снижением с 8,2% в марте до 0,4% в апреле и с 3,9% до 1,1% соответственно.

В апреле 2024 года Росстат провёл традиционное обследование деловой активности 4,3 тысячи организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства».

С апреля прошлого года ведомство рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и даёт уровень деловой активности компаний с учётом числа их работников и включает два новых индикатора - делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).