Мурманская область. Арктика (16+)09.03.26 11:00

Предпринимательская уверенность в России в феврале снизилась в добыче и в обработке

Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в феврале 2026 года снизился на 1,1 процентного пункта (п.п.) - до минус 7,0%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В обрабатывающем секторе индекс уверенности в феврале 2026 года опустился на 0,1 п.п., составив 0,4%.

Росстат в феврале провёл обследование 5,5 тысячи организаций, не относящихся к малому бизнесу.

В добыче полезных ископаемых на продолжающее снижение индекса, начавшееся в ноябре 2025 года, повлияло увеличение отрицательных оценок перспектив выпуска продукции в течение ближайших 3 месяцев с 1,5% до (-3,3%). В то же время снижение доли респондентов, отрицательно оценивающих спрос на продукцию в текущем месяце, с (-23,6%) до (-21,7%), замедлило падение индекса. Незначительные колебания оценки текущих запасов готовой продукции не повлияли на значение индекса.

В обрабатывающих производствах индекс незначительно снизился к уровню января 2026 года. Увеличение отрицательных оценок спроса на продукцию в текущем месяце с (-18,9%) до (-24,9%) было нивелировано снижением доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с 6,3% до 0,3%. Колебания оценки перспектив выпуска продукции в течение ближайших 3 месяцев не повлияли на значение индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей в добыче полезных ископаемых сохранился на уровне января 2026 года (60%), а в обрабатывающих производствах вырос на 1 п.п. и составил 62%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-18,0%), так и в обрабатывающих производствах (-9,3%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
