Ограничение движения всех видов транспорта на участке автодороги по ул. Подгорная продлевается до 9 августа3 августа в Мурманске вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.08.24 12:30

Предпринимательская уверенность в России в июле снизилась и в добыче, и в обработке - Росстат

Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,3 процентного пункта и составил плюс 6,9%, говорится в сообщении Росстата.

Ранее в июне этого года индекс оценивался в 7,2%, в мае - 5,2%, в апреле - 4,1%, в марте - 6,0%, в феврале - 5,2%, в январе - 5,3%. В июле 2023 года индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составлял 3,2%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в июле 2024 года также сократился - на 0,1 п.п., после того как в июне достиг максимального значения - 7,2%. Ранее в мае показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составил 6,6%, в апреле - 6,8%, в марте - 6,0%, в феврале - 5,2%, в январе - 5,3%. В июле 2023 года индекс уверенности в обработке равнялся 4,7%.

Как сообщает finmarket.ru, на снижение индекса в добыче полезных ископаемых повлияло сокращение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трёх месяцев с 25,8% до 25,1%.

Снижение индекса в обрабатывающих производствах обусловлено сокращением доли респондентов, позитивно оценивающих текущий спрос на продукцию с минус 10,3% до минус 11,3% и увеличением числа респондентов, указавших накопление запасов готовой продукции на 0,8 п.п. до минус 0,4%. Рост доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в обрабатывающих производствах в течение ближайших трёх месяцев на 1,4 п.п., до 32,0%, нивелировал снижение индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики третий месяц подряд сохраняется на уровне 57%. В обрабатывающих производствах значение среднего уровня использования производственных мощностей осталось на уровне июня 2024 г. - 61%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-17,1%), так и в обрабатывающих производствах (-14,6%).

В июле 2024 года Росстат провёл традиционное обследование деловой активности 4,4 тысячи организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства».

С апреля прошлого года ведомство рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и даёт уровень деловой активности компаний с учётом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о лесной промышленности страны. Какие регионы лидируют по спросу, зарплатам и льготам для работников
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа. (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Лето на дворе, а цены на свежую белокочанную капусту и картофель в магазинах Кольского Заполярья поползли вверх-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, доллар США колеблется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика