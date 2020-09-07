Предпринимателям из Арктической зоны возместят до 75% затрат на страховые взносы

Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75% затрат на страховые взносы. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребёнка.

Мера поддержки доступна и индивидуальным предпринимателям.

Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям.

Напомним, что приём заявок на получение статуса резидента стартовал 28 августа.