Предпринимателям из Арктической зоны возместят до 75% затрат на страховые взносы
Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75% затрат на страховые взносы. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребёнка.
Мера поддержки доступна и индивидуальным предпринимателям.
Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям.
Напомним, что приём заявок на получение статуса резидента стартовал 28 августа.