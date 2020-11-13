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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.20 11:00

Предпринимателям из Мурманской области рассказали о мерах поддержки бизнеса в Арктической зоне

Какую поддержку может получить предприниматель, решивший вести бизнес в Арктике, сегодня рассказали на вебинаре «Мурманская область: меры поддержки бизнеса в регионах Арктики». Мероприятие было организовано Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Подробно о преференциях рассказали директор департамента развития Арктики Александр Павлов, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Николай Запрягаев и директор управляющей компании «Столица Арктики» Александр Шутов.

Отметим, что в рамках вебинара были рассмотрены меры поддержки, доступные не только резидентам Арктической зоны. В том числе, возможность получения государственной субсидии на строительство инфраструктурных объектов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участниками вебинара стали 90 человек, еще 100 предпочли посмотреть прямую трансляцию. Запись доступна на YouTube-канале организатора.

 

 

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