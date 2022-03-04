Предпринимателям из Самары, Санкт-Петербурга и Москвы рассказали о выгодах ведения бизнеса в российской Арктике

Представителям кампаний из Самарской области, Санкт-Петербурга и Москвы рассказали о преимуществах ведения бизнеса в Мурманской области и доступных преференциях на стратегической сессии «Ворота в Арктику. Особенности. Преимущества. Возможности».

«Важно отметить, что мы уже фиксируем налоговую миграцию. Более 300 предпринимателей из других регионов России, узнав о доступных льготах и государственной поддержке, а также о перспективах в сфере промышленности, аквакультуры, туризма, приняли решение перерегистрировать бизнес в Заполярье», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Вся территория Мурманской области входит в Арктическую зону РФ. Резидентам АЗ РФ доступны существенные меры господдержки – налоговые льготы, в том числе, нулевая ставка налога на имущество и землю в первые 5 лет, субсидирование процентной ставки по кредитам, применение процедуры свободной таможенной зоны и другие. Получить статус резидента может проект стоимостью от 1 миллиона рублей.

«1,5 года на территории Мурманской области действует самая большая в мире особая экономическая зона – Арктическая зона РФ. Мы видим интерес бизнеса к активной работе в Мурманской области при поддержке государства. Сегодня 121 резидент АЗ РФ реализует проекты на территории региона на общую сумму 142,8 млрд рублей. 4,7 тысячи человек получат работу на новых предприятиях в различных отраслях – туризме, рыболовстве и аквакультуре, сфере услуг, транспорте и логистике, недвижимости, девелопменте, производстве строительных материалов, горнорудной промышленности и других. В Мурманской области резиденты АЗ РФ уже реализовали 6 инвестиционных проектов. В экономику региона вложено 11,8 млрд. рублей инвестиций, создано 642 рабочих места», – рассказал директор УК «Столица Арктики» (дочернее предприятие Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Александр Шутов.

По данным КРДВ, предприниматели из не арктических регионов уже сейчас реализуют свои проекты в статусе резидентов АЗ РФ в Мурманской области. Так компания «ДСИ Техно» создаёт предприятие по смешиванию, фасовке и упаковке синтетических смол и двухкомпонентного полиэфирного состава в ампулах для механизированного крепления. Компания из Кемерово – один из ведущих производителей и поставщиков специализированных продуктов и систем для горнодобывающей промышленности. А резидент АЗ РФ – ООО «ДЦ Арктика 2» – строит центры обработки данных в городах Апатиты и Оленегорск, посёлке городского типа Никель. Аналогичный проект компания реализует в Карелии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стратегическая сессия организована уполномоченным по правам предпринимателей Мурманской области совместно с АНО «Институт регионального и муниципального развития».

«Помимо привлечения российских инвесторов в регион, дополнительной целью данного мероприятия является выстраивание горизонтальных связей между предпринимателями из разных субъектов РФ. Думаю, что подобное мероприятие у нас не последнее, и мы планируем привезти сюда бизнес из других регионов РФ», – отметил уполномоченный по правам предпринимателей Мурманской области Максим Белов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/