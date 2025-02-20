Предпринимателям Кольского Заполярья расскажут о методах анализа конкурентов

28 февраля в 16.00 в Центре «Мой бизнес» состоится практический тренинг «Аудит ниши на маркетплейсах» с использованием сервисов для аналитики.

Целью конкурентного анализа является поиск ключевых показателей конкурентов и сравнение их со своими, чтобы выстроить верную маркетинговую стратегию.

Вместе со спикером мероприятия – аккредитованным бизнес-консультантом и наставником Татьяной Князевой участники узнают, как не попасть в ловушку самообмана и как правильно проанализировать конкурентов.

Приветствуется, если слушатель к практикуму заранее подготовит перечень товаров для выхода на маркетплейсы, поскольку на Ваших примерах будет проведен необходимый анализ. Также потребуется ноутбук.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, участие бесплатное. Регистрация обязательна по ссылке.

Тренинг стартует 28 февраля в 16.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес». Очно, без возможности подключения к трансляции).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/