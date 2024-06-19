Предпринимателям Кольского Заполярья расскажут об основах бизнес-планирования

24 июня будет проходить вебинар по теме «Основы бизнес-планирования», начало — в 18.30 по московскому времени.

К участию приглашаются действующие и начинающие предприниматели, желающие подать документы на получение муниципальных или региональных мер поддержки, а также те, кто хочет начать своё дело.

Участники вебинара узнают о генерации бизнес-идей, просчёте бизнес-плана, составлении плана маркетинга, а также об уникальном торговом предложении и его разработке, и по итогу научатся шаг за шагом применять полученные знания на практике.

Регистрация по ссылке: https://ip-ryabova-evgeniya-vladi.timepad.ru/event/2928108/#register

Запись вебинара не предусмотрена.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27617&page=1