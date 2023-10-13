Предпринимателям Мончегорска и Печенгского округа рассказали об услугах регионального Центра кластерного развития

В столице Кольского Заполярья состоялась бизнес-миссия предпринимателей Мончегорска и Печенгского округа, организованная АНО «Центр Управления Проектами». Целью визита стал обмен опытом, поиск лучших практик реализации бизнес-проектов.

Участие в бизнес-миссии приняли представители бизнес-сообщества области, Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и региональной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволило участникам наладить деловые связи, рассказать о своем деле предпринимателям Мурманска и области, получить информацию о мерах поддержки, а также обсудить наиболее актуальные вопросы, вызывающие активный интерес бизнес-сообщества.

На мероприятии выступила менеджер регионального Центра кластерного развития Олеся Манухова, рассказав участникам о мерах поддержки, реализуемых Центром в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Предприниматели озвучили такие идеи как декор для дома и косметика из арктических продуктов. Олеся Манухова привела примеры объединения предпринимателей из кластера «Северного дизайна» для реализации совместных проектов в целях лучшего позиционирования и продвижения предлагаемой ими продукции, а также акцентировала внимание на том, что лучше начать с регистрации торговой марки.

Кроме поддержки предпринимателей из сферы дизайна Центр кластерного развития Мурманской области предоставляет услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, входящих в туристско-рекреационный и производственно-пищевой кластер.

Фото: https://murmancluster.ru/ob-uslugah-regionalynogo-centra-klasternogo-razvitiya-rasskazali-uchastnikam-biznes-missii-predprinimateley-monchegorska-i-pechengskogo-okruga.html