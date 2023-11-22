Предпринимателям Мурманской области предлагают воспользоваться услугой по продвижению своих сайтов

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

В 2023 году индивидуальный предприниматель Диана Кравцова из Кировска получила в региональном Центре кластерного развития маркетинговою услугу по продвижению своего сайта. Северянка создает свечи и саше ручной работы из соевого воска с различными ароматами, навеянными природой северного края, зимними видами спорта и культурой народов Кольского полуострова, под собственным брендом «Тепло Севера».

«Во время рекламной кампании выручка увеличилась на 30%, стали поступать заказы продукции с сайта, отмечен активный рост записи на мастер-классы по свечеварению», – поделилась Диана.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области в будущем девушка планирует развить свой бренд, открыть новую уютную студию, где будут проводиться мастер-классы по обучению свечному делу.

Узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами центра, можно на сайте регионального Центра кластерного развития. Кроме того, обратиться за консультацией менеджера Центра возможно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает всех заинтересованных предпринимателей к сотрудничеству.

Фото: https://gov-murman.ru