Предпринимателям Мурманской области рассказали о государственных мерах поддержки туризма

5 июня по инициативе Агентства развития Мончегорска состоялась консультация по получению государственных мер поддержки в сфере туризма. В мероприятии приняли участие более 15 представителей бизнеса из Мончегорска, Оленегорска и Терского района. Спикерами выступили представители комитета по туризму Мурманской области, которые рассказали о ключевых мерах поддержки для представителей индустрии туризма региона и продвижении туристического потенциала в современных реалиях.

Предпринимателям также был представлен чек-лист «10 шагов к получению господдержки в туризме», который представляет сжатый план шагов для проверки себя при подаче заявки на конкурсный отбор.

Кроме того, у предпринимателей была возможность задать вопросы по конкретным идеям своих проектов и заполнению заявок, а также по проработке комплексного подхода и более расширенного формата планов по реализации.

Как получить грант в сфере туризма? Какие проекты могут претендовать на государственную поддержку? Что для этого нужно сделать заявителю? На эти и многие другие вопросы ответила и.о. начальника отдела реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии регионального комитета по туризму Марина Кошелева.

Дополнительно с докладом о важности продвижения имеющихся и планируемых туристический продуктов, в том числе с использованием официального туристического портала Мурманской области, выступил заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга регионального комитета по туризму Денис Мальцев.

C информацией о государственной поддержке в сфере туризма можно ознакомиться на сайте комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://vk.com/armonchegorsk