Предпринимателям Мурманской области расскажут, как оптимизировать свой бизнес

С 4 по 12 декабря Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проведет образовательную программу «Вектор развития». Мероприятие состоится в очно-дистанционном формате. Принять участие смогут индивидуальные предприниматели и представители компаний из Мурманска и Мурманской области, зарегистрированные не более 2-х лет назад.

В ходе программы участники вместе с федеральными экспертами узнают про правовое регулирование предпринимательской деятельности, эффективные методы управления проектами, оценку рынка и принципы бюджетного маркетинга, pr-менеджмент, рекламу и возможности использования личного бренда для увеличения прибыли.

Участники также освоят технологии и навыки продаж, формирования УТП, разберутся с оптимизацией управления бизнесом и составят план дальнейших действий по проработке полученных методик и инструментов и их внедрениях в свой бизнес.

Программа включает в себя 4 дня онлайн-занятий и одно очное занятие на закрытии программы.

Все участники программы, полностью прошедшие обучение, получат образовательный документ установленного образца о прохождении акселерационной программы для предпринимателей «Точки роста».

Дополнительную информацию о прохождении программы «Вектор развития» можно уточнить по телефону 8-800-201-82-12.

Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

Обучение проводится региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

Фото: https://gov-murman.ru