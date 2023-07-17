Предпринимателям Мурманской области расскажут о продвижении и продаже своей продукции

С 27 июля по 5 августа Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проведёт серию вебинаров «Практика маркетинга и продаж: основные особенности».

В рамках программы участники разберутся в основах маркетинга, освоят маркетинговые инструменты и сегментацию рынка, составят новую либо доработают свою текущую продуктовую линейку, выделят актуальные каналы для продажи и продвижения своих услуг, а также поймут, как выстраивать маркетинговую стратегию и повышать конверсию продаж.

Вместе с опытным федеральным экспертом по маркетингу и продажам Ксенией Бейлиной участники составят «дорожную карту» по упаковке продукта или услуги, получат пошаговую инструкцию по работе с продуктом, сделают уверенные шаги по продвижению продукта по разным каналам продаж, грамотно проработают свой продукт и смогут запустить объемные продажи.

Всем участникам, успешно завершившим программу, будет выдан электронный документ о прохождении серии образовательных вебинаров «Практика маркетинга и продаж: основные особенности».

Мероприятие стартует 27 июня.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

Узнать подробную информацию о программе можно у куратора программы Ксении Бейлиной по телефону 8 (915) 394-11-35.

Мероприятие проводится Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: Фото: https://gov-murman.ru