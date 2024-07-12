Предпринимателям Мурманской области расскажут о теории поколений в маркетинге и продажах

24 июля для начинающих и действующих предпринимателей Мурманской области пройдёт вебинар по теме «Основы бизнес-планирования».

Спикером выступит бизнес-тренер, действующий предприниматель, совладелец проекта «Арт-гостиная «Варвара» Евгения Рябова, которая расскажет о теории поколений в маркетинге и продажах, о механизме выстраивания маркетинговой стратегии исходя из понимания целевой аудитории, а также даст советы по корректировке продаж с учётом полученных знаний.

Регистрация по ссылке.

Запись не предусмотрена. Начало в 18.00 по московскому времени.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и реализовывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: https://gov-murman.ru