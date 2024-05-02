Предпринимателям Мурманской области расскажут о возможностях привлечения финансирования

В рамках Дней предпринимательства-2024 Отделение Банка России по Мурманской области приглашает представителей бизнес-сообщества региона на обучающий онлайн-вебинар «Как малый и средний бизнес может привлечь финансирование с помощью инвестиционных платформ».

Эксперты отделения подробно расскажут о краудфинансировании для бизнеса, их преимуществах, требованиях, возможных рисках, а также о процессе привлечения инвестиций и о том, кто может выступать в качестве инвесторов.

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, вебинар состоится 7мая в 15.00 на платформе IVA. Подключиться к мероприятию можно: в браузере, в адресной строке указать «https://iva.cbr.ru»; ввести ID мероприятия для подключения «594-827-748»; заполнить Ф.И.О. и «О себе»; внизу страницы нажать «Войти в мероприятие».