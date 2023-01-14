Предпринимателям Мурманской области расскажут об экспортных возможностях на рынке Бразилии

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с региональным Центром поддержки экспорта приглашают предпринимателей принять участие в международной консультации АО «Российский экспортный центр».

Специалисты проведут вебинар по теме «Экспортные возможности российских производителей в Бразилии».

Участникам расскажут о возможностях и рисках на рынке Бразилии, взаиморасчетах, логистике, таможенном сопровождении грузов, поиске покупателей и надежных поставщиках. Кроме этого, планируется рассмотреть примеры выхода на рынок Бразилии.

Вебинар пройдет 17 января в 14.00.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 15 января.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Центр поддержки экспорта Мурманской области создан Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в целях содействия реализации задач национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».