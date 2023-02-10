Предпринимателям региона предоставят офисные помещения на льготных условиях

Стартовал приём заявок на конкурс на предоставление офисных помещений на льготных условиях в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе.

Для участия необходимо соблюсти следующие требования: ИП, ООО и возраст компании не старше 3-х лет; физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не более 3-х лет.

Статус резидента бизнес-инкубатора дает: новые возможности для развития своего бизнеса; при необходимости Вам будет предоставлен официальный̆ юридический адрес; бесплатное участие в обучающих семинарах, тренингах, выставках; бесплатное пользования конференц-залом и переговорными комнатами.

Бизнес-инкубатор предлагает выгодные условия: в Мурманске, ул. Подстаницкого, 1 – аренда рабочего места на 1 человека от 1051 рубль 50 копеек до 1261 рубля 80 копеек /мес; в Апатитах, ул. Ленина, 27 – аренда офисного помещения на два или три рабочих места от 2512 рублей 89 копеек до 5107 рублей 50 копеек /мес. В указанную стоимость включены коммунальные платежи.

Предоставляемые в аренду офисные помещения оборудованы мебелью, телефонной̆ связью и интернетом. Информация о свободных площадях размещена на сайте. Заявку можно подать по 15.03.2023 (до 11.00).

Региональное Министерство развития Арктики и экономики обращаем внимание на ограничения по видам деятельности. По вопросам предоставления конкурсной̆ документации и получения дополнительной̆ информации обращайтесь по электронной почте: event@mribi.ru и по тел.: 43-59-30, 43-29-49, а также лично по адресам: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж; г. Апатиты, ул. Ленина, 27. Оставить заявку и получить обратную связь можно по ссылке.