Предпринимателям региона предоставят офисные помещения на льготных условиях

Начался приём заявок на конкурс на предоставление офисных помещений на льготных условиях в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе.

Для участия необходимо соблюсти следующие требования: наличие регистрации ИП или ООО, возраст компании не старше 3-х лет; если заявитель – физическое лицо, то применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» должно составлять не более 3-х лет; также есть ограничения по видам деятельности.

Статус резидента бизнес-инкубатора даёт новые возможности для развития своего бизнеса. При необходимости может быть предоставлен официальный юридический адрес. Кроме того, доступно бесплатное участие в обучающих семинарах, тренингах, выставках, бесплатное пользование конференц-залом и переговорными комнатами.

Предоставляемые в аренду офисные помещения оборудованы мебелью, телефонной связью и интернетом. Подробные условия и информация о свободных площадях размещена на сайте МРИБИ по ссылке.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, приём заявок на конкурс – до 18 мая 2023 года (до 11.00).

Дополнительные вопросы можно задать по электронной почте: event@mribi.ru и по телефонам: 8(8152)43-59-30, 43-29-49, а также лично по адресам: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж; г. Апатиты, ул. Ленина, 27, 3-й этаж, каб. №303.

Также работает форма обратной связи по ссылке.