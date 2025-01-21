Предпринимателям региона расскажут о новых возможностях площадки «Wildberries»

31 января в Центре «Мой бизнес» Мурманска состоится вебинар «WB Цифровой и WB Travel: новые возможности для вашего бизнеса», организуемый Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

Мероприятие направлено на развитие предпринимательской грамотности населения по работе на маркетплейсе и будет полезно как опытным селлерам, которые ищут новые точки роста и хотят избежать ошибок при масштабировании бизнеса, так и начинающим, которые вышли на маркетплейсы и изучают принципы ведения бизнеса на площадках, а также представителям офлайн-бизнесов, планирующим выходить на маркетплейсы.

В рамках программы вебинара участники узнают об актуальных трендах цифровых товаров и новых возможностях электронной площадки, познакомятся с проектом «Wildberries Travel» – сервисом для планирования самостоятельных путешествий по России, а эксперт поделится секретами успешного старта, продвижения товара и его оформления.

Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, мероприятие стартует 31 января в 18.00. Ссылка будет отправлена заранее зарегистрированным участникам.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/