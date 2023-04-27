Предпринимателям региона расскажут о юридических аспектах и системе налогообложения

4 мая в Центре «Мой Бизнес» Мурманска состоится тренинг для предпринимателей «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения», приуроченный ко Дням предпринимательства Мурманской области.

Мероприятие пройдёт в рамках программ обучения АО «Корпорация МСП». Начинающие и действующие предприниматели и самозанятые смогут получить всю необходимую информацию о регистрации юридического лица и системе налогообложения.

Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП».

Тренинг состоится 4 мая в 15.00 по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой Бизнес», ул. Подстаницкого, 1. Регистрация по ссылке.

Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес», Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».