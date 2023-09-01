Предпринимателям региона расскажут об использовании инструментов креативных индустрий при развитии бизнеса

С 16 по 23 сентября Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проведёт серию тренингов «Креативные индустрии».

В рамках программы участникам расскажут о новых тенденциях в создании и подготовке контента, о современных технических решениях, которые помогают в развитии и продвижении бизнеса. Они освоят работу с нейросетями и большим количеством различных сервисов, которые позволят выделиться среди конкурентов и сэкономить на фрилансерах.

Вместе с опытными экспертами участники разберутся в особенностях создания уникального контента, в секретах разработки и дизайна сайта для своего бизнеса, в нюансах и способах защиты своей интеллектуальной собственности. Кроме того, сумеют применить полученные знания на практике, создав во время программы красивый функциональный сайт. В рамках программы участники подготовят сценарии видеороликов для соцсетей, снимут свои профессиональные видео и напишут посты, которые будут продвигать бизнес, таким образом собрав контент-план на месяц вперёд.

Всем участникам, успешно завершившим программу, будет выдан электронный документ о прохождении серии тренингов «Креативные индустрии».

Мероприятие стартует 16 сентября в формате онлайн и будет состоять из 4 тренингов. Программа завершится деловой игрой в очном формате на площадке Центра «Мой бизнес».

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке: https://www.xn--51-9kcqjf0b7a.xn--p1ai/events/729/?ref=mn

Узнать подробную информацию о программе можно у куратора программы Ксении Бейлиной по телефону 8 (915) 394-11-35.

Мероприятие проводится Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru