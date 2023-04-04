Предпринимателям стал доступен долгосрочный экспресс-кредит на подержанное оборудование

«МСП Банк», дочерний банк Корпорации МСП, расширил линейку экспресс-кредитов для малого и среднего бизнеса. Новый продукт предусматривает предоставление до 15 млн рублей на приобретение бывшего в употреблении оборудования. Минимальная ставка – 10,25%. Срок кредитования составляет 5 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга на 90 дней.

«Запуская экспресс-кредит на бывшее в употреблении оборудование, мы ориентировались на запрос бизнеса, вместе обсуждали подходящие параметры и условия кредитования. Кроме того, в условиях санкций на рынке сохраняется определенный дефицит оборудования, возможность приобретения подержанного поможет поддерживать рентабельность. Также кредитные средства можно использовать на доставку, пусконаладочные работы и оснастку», – отметил председатель Наблюдательного совета «МСП Банка», генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Новый экспресс-кредит позволяет приобрести б/у-оборудование без залога и без оценки его стоимости. Одно из немногочисленных условий – срок регистрации заёмщика должен составлять не менее 18 месяцев. В качестве обеспечения предпринимателям доступны «зонтичные» поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа.

«Мы видим большой интерес бизнеса именно к экспресс-кредитованию – сейчас это наиболее востребованный продукт «МСП Банка». Благодаря полной автоматизации процесса на принятие решения необходимо не более чем три дня. При этом предлагаемая банком процентная ставка – это реальная, более выгодная альтернатива дорогим потребительским кредитам», – сказал Александр Исаевич, подчеркнув, что в настоящее время дорабатывается и основная линейка экспресс-продуктов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, «МСП Банк» оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.