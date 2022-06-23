Предприятия и организации региона приглашают поучаствовать в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда

Министерство труда и социального развития Мурманской области сообщает о старте приема заявок на ежегодный областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. К участию приглашают предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также филиалы (обособленные подразделения) организаций, находящиеся и осуществляющие деятельность на территории Мурманской области.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек);

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек);

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;

- лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;

- лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;

- лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек).

Для участия необходимо до 14 октября 2022 подготовить предоставить в министерство посредством почтовой связи (183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46 а): заявку на участие в конкурсе; показатели состояния условий и охраны труда; аналитическую справку об организации работы по охране труда; иные документы или информацию, характеризующие работу в области охраны труда и содержащие уточняющие сведения по показателям условий и охраны труда в организации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, победители и призёры по итогам конкурса будут определены областной межведомственной комиссией по охране труда.

Подробное положение опубликовано на сайте министерства по ссылке.