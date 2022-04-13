Предприятия Мурманской области активно регистрируются на «Бирже импортозамещения»

В России значительно повысился спрос на отечественную промышленную продукцию. Чтобы связать бизнес и поставщиков, Минпромторг России совместно с партнерами на базе Государственной информационной системы промышленности запустил онлайн-сервис «Биржа импортозамещения».

Платформа упрощает импортозамещение в России, помогает оперативно связать заказчиков и поставщиков. С помощью сервиса российские производители смогут быстрее освоить ниши санкционной продукции или использовать в своей работе необходимые аналоги отечественной продукции.

«Биржа импортозамещения – очень своевременный и нужный ресурс, которым активно пользуются компании из Мурманской области. Уже зарегистрировано несколько заказчиков, в том числе, градообразующие предприятия «Ловозерский ГОК» и «Олкон». В роли поставщиков от Мурманской области зарегистрированы 43 организации», – рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на новой платформе публикуются запросы на приобретение промышленной продукции, запчастей и комплектующих, а поставщики направляют свои коммерческие предложения исключая затраты на посредников. С 14 марта на платформе работают 4 тысячи новых поставщиков, сформировано 80 тысяч ценовых запросов, а сумма сделок приблизилась к 2,5 млрд рублей.