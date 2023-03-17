Предприятия Мурманской области оценили ситуацию с импортом и выпуском инвестиционных товаров

Одна из специальных тем вышедшего в марте доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» – ограничения на импорт инвестиционных товаров и их влияние на инвестиционную активность. Большинство столкнувшихся с проблемами компаний, включая предприятия Мурманской области, смогли переориентироваться на отечественные аналоги или аналоги из дружественных стран, либо наладить параллельный импорт необходимых товаров.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, в 2023 году процессы импортозамещения и увеличения производства инвестиционных товаров продолжатся, несмотря на сложности с поставками оборудования, следует из доклада Банка России.

«У региональных производителей разная степень зависимости от импортного оборудования, но тех, кто уже смог найти альтернативные варианты, становится больше. Некоторые компании, в частности из горнодобывающего сектора, нашли способы изготовления комплектующих силами собственного производства. А при реализации крупнейшего в Заполярье инвестиционного проекта доля российских поставщиков товаров и услуг достигла 95%. При этом предприятия отмечают, что поиск, тестирование и адаптация к новой технике требует времени. Это влияет на сроки реализации некоторых инвестиционных проектов», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Доклад «Региональная экономика» готовится экспертами Банка России на основе данных опроса предприятий (в феврале в нем приняли участие 13,6 тысячи предприятий, в том числе 119 компаний Мурманской области), а также анализа широкого спектра статистики и мнений аналитиков. Эту информацию Банк России учитывает, в том числе при принятии решения по ключевой ставке.