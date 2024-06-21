Предприятия Мурманской области перенимают опыт бережливого производства у Кольской АЭС

Кольскую АЭС посетили представители горнометаллургического комбината - единственного в регионе предприятия по добыче медно-никелевых руд и производству цветных металлов. Целью рабочего визита стал обмен опытом в области организации эффективного производства.

В состав делегации вошли сотрудники компании, в наибольшей степени вовлеченные в процесс совершенствования производственного процесса, а также молодые специалисты рабочих специальностей. Гостей интересовали эффективные инструменты внедрения производственной системы «Росатома», системы аудитов и работа с персоналом. Другими темами для обсуждения стали экологическая безопасность, поддержание позитивного экологического имиджа предприятия и организация экологического мониторинга в области охраны окружающей среды.

В рамках технического тура металлурги совершили обход производственных помещений Кольской АЭС, познакомились с комплексом переработки жидких радиоактивных отходов, центральным залом реакторного отделения, блочным щитом управления и машинным залом АЭС.

«Производственная система «Росатома» признана одной из лучших в России, и мы рады, что благодаря Кольской АЭС мы смогли изучить этот опыт. То, что мы увидели здесь сегодня, превзошло все наши ожидания. Инструменты ПСР действительно работают и это положительно влияет на эффективность производства. Благодаря открытости вашего руководства, мы получили ответы на свои вопросы и многое возьмём на вооружение», - поделилась впечатлениями менеджер департамента развития производственной системы АО «Кольская ГМК» Александра Дударь.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, опыт атомной электростанции в вопросах реализации принципов бережливого производства и экологической безопасности уже не раз становился объектом изучения у представителей промышленных предприятий различных направлений деятельности. Кольская атомная станция признана одной из лучших в реализации принципов Производственной системы Росатома и имеет статус «Цифровое ПСР-предприятие» (уровень развития - «серебряный»). Также заполярная АЭС в 2021 году стала победителем конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли» и заняла II место в номинации «Экотехнология» национальной экологической премии «Чистый воздух».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.