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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.21 13:30

Предприятия Мурманской области посетили эксперты Всероссийского Акселератора по промышленному туризму

С 22 по 24 ноября эксперты АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» посетили Мурманскую область в рамках Всероссийского Акселератора по промышленному туризму.

Акселератор представляет собой образовательную программу для представителей промышленных предприятий, туристических компаний, органов государственного и муниципального управления, общественных организаций, в рамках которой поэтапно разбирается алгоритм формирования регионального турпродукта в сфере промышленного туризма. Обучение проходит с привлечением лучших экспертов и практиков. Организаторами Акселератора выступают АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму Российской Федерации.

В Мурманской области эксперты посетили объекты предприятий-участников региональной команды: АО «Мурманэнергосбыт»; ПАО «ТГК-1»; АО «10 судоремонтный завод»; АО «Ковдорский ГОК»; АО «Северо-западная фосфорная компания». В состав экспертной группы вошли: Ольга Шандуренко – руководитель программы по развитию промышленного туризма центра инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ; Наталья Кисельникова – автор Методологии по организации промышленного туризма АСИ, разработчик промышленных экскурсий; Мария Пушкарская – руководитель информационного центра АНО Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал», ПАО «Магнитогорская металлургическая компания».

Итогом инспекционной поездки стала стратегическая сессия, на которой эксперты поделились своими впечатлениями об увиденных производственных экскурсиях, обозначили точки роста и дали рекомендации по формированию конкурентного регионального турпродукта.

«Промышленный туризм в регионе – это не способ привлечь массового туриста. Ключевая цель развития данного направления – показать жителям России, в том числе Мурманской области, и иностранным туристам масштаб и героическую историю развития тяжелой промышленности в сложных условиях Арктической зоны и амбициозные новые промышленные объекты», – отметила Ольга Шандуренко.

Отдельное внимание было уделено организации безопасности во время проведения экскурсий на промышленные предприятия.

Как сообщает региональный комитет по туризму, эксперты высоко оценили потенциал Мурманской области для развития промышленного туризма.

 

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