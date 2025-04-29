Предприятия Мурманской области приглашают к участию во Всероссийской неделе охраны труда

Руководителей предприятий, специалистов служб охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, представителей профсоюзов Мурманской области приглашают принять участие во Всероссийской неделе охраны труда.

X Всероссийская неделя охраны труда состоится с 15 по 18 сентября в Сириусе. Организатор мероприятия – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператор – Фонд «Росконгресс».

Решение о проведении этого мероприятия было принято на собрании оргкомитета, которое возглавила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В работе оргкомитета приняли участие советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, министр труда России Антон Котяков, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, президент РСПП Александр Шохин, а также представители администрации Президента РФ, правительства Российской Федерации, федеральных и региональных министерств и ведомств, Фонда «Росконгресс», «Ростеха», «Росатома», «Газпрома», ФНПР и РСПП.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что Всероссийская неделя охраны труда играет ключевую роль в привлечении внимания к современным вызовам в социально-трудовой сфере и содействует популяризации безопасности на производстве. В рамках ВНОТ специалисты в области охраны труда и производственной безопасности смогут обменяться передовыми практиками, перспективными решениями и инновациями, направленными на сохранение жизни и здоровья работников.

Антон Кобяков в своём выступлении отметил, что повестка мероприятия становится всё более масштабной и охватывает не только вопросы охраны труда, но и широкий спектр социального обеспечения граждан. На юбилейном форуме ожидается около 10 тысяч участников, планируется увеличить количество иностранных гостей, представителей производственных и консалтинговых компаний, а также участников выставки производителей средств индивидуальной защиты. В программу ВНОТ предлагается включить мероприятия международных форматов с дружественными странами, в том числе членами БРИКС. Кроме того, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне её особая роль будет отражена в программе ВНОТ-2025 и на площадке форума.

Основной стратегической темой деловой программы ВНОТ 2025 года станет «Народосбережение – гарантия устойчивого развития».

Также на площадке ВНОТ традиционно пройдёт заседание консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников Содружества независимых государств.

На юбилейном ВНОТ будет расширена тематика выставочной экспозиции: добавятся стенды, посвящённые промышленной робототехнике и инновациям в области безопасного труда на производстве. Особое внимание будет уделено реабилитации и восстановлению здоровья работников, а также адаптации и трудоустройству ветеранов СВО. При поддержке «Деловой России» и «Опоры России» планируется создание и запуск специального трека, ориентированного на предприятия малого и среднего бизнеса.

По традиции в рамках ВНОТ-2025 пройдёт Молодёжный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, а также будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и конкурсов по охране труда. Мероприятия-спутники ВНОТ-2025 состоятся в апреле в Санкт-Петербурге и в июне в Красноярске.

С целью составления сводного списка участников от Мурманской области региональное Министерство труда и социального развития просит организации представить кандидатуры для участия в работе недели. Информацию о потенциальных участниках (полные ФИО, должность, место работы, e-mail, телефон) необходимо направить до 30 мая на электронную почту: veshaeva@gov-murman.ru

Подробнее на официальном сайте ВНОТ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/