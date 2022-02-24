Предприятия Мурманской области приглашаются к участию в конкурсе «Экспортёр года»

Центр поддержки экспорта Мурманской области продолжает приём заявок на участие в региональном конкурсе «Экспортёр года», направленном на стимулирование и развитие экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Заполярья.

В ходе рассмотрения конкурсной документации члены экспертной комиссии определят победителей в семи номинациях: «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса», «Трейдер года», «Экспортёр года в сфере услуг», «Экспортёр года в сфере высоких технологий», «Прорыв года», «Экспортёр года на международных электронных торговых площадках».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, победители конкурса в каждой номинации будут награждены памятными дипломами и призами. Почётное награждение финалистов состоится в марте.

Заявки и документы на участие в конкурсе «Экспортёр года» принимаются до 4 марта 2022 года включительно на сайте АО «Российский экспортный центр», а также по адресу электронной почты: info@export51.ru.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте АО «Российский экспортный центр» по ссылке.